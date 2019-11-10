ذئاب روما تسعى لافتراس بارما في الدوري الإيطالي.. الليلة

يحل فريق روما ضيفا ثقيلا على نظيره بارما، اليوم، الأحد، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإيطالي.



ويسعى فريق روما لمواصلة عروضه المميزة في الفترة الأخيرة، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بينما يطمح بارما في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الذئاب.



وحقق روما بقيادة مدربه باولو فونسيكا الفوز في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي على حساب ميلان وأودينيزي ونابولي.



ويحتل روما المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد بارما في المركز العاشر بـ 14 نقطة.



ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، يوفنتوس مع ميلان، كالياري مع فيورنتينا، لاتسيو مع ليتشي، أودينيزي مع سبال، سامبدوريا مع أتلانتا.