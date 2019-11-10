AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ذئاب روما تسعى لافتراس بارما في الدوري الإيطالي.. الليلة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:54 ص
فريق روما
فريق روما
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق روما ضيفا ثقيلا على نظيره بارما، اليوم، الأحد، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق روما لمواصلة عروضه المميزة في الفترة الأخيرة، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بينما يطمح بارما في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الذئاب.

وحقق روما بقيادة مدربه باولو فونسيكا الفوز في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي على حساب ميلان وأودينيزي ونابولي.

ويحتل روما المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد بارما في المركز العاشر بـ 14 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، يوفنتوس مع ميلان، كالياري مع فيورنتينا، لاتسيو مع ليتشي، أودينيزي مع سبال، سامبدوريا مع أتلانتا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنتر ميلان يسعى لتجاوز أحزانه الأوروبية على حساب فيرونا بـ الدوري الإيطالي

بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

يوفنتوس يسعى لاستعادة صدارة الدوري الإيطالي على حساب ميلان الجريح

ترشيحاتنا

البطل الحقيقي لـ ما تيجي يا مليجي بـ نصيبى وقسمتك: بكيت عندما شاهدت الحلقة

حكم الاكتفاء برفع أذان واحد يوم الجمعة .. الإفتاء توضح|فيديو

طقس السعودية.. أمطار غزيرة وتقلبات وتحذيرات.. فيديو وصور

حتحوت عن قرارات اتحاد السلة ضد الأهلي والزمالك: لو ينفع لاعيبة تتشطب ياريت.. فيديو

شبيه بـ آيفون.. جوجل تطلق هاتفا ذكيا بتقنية 5G في هذا الموعد

بإطلالات مختلفة.. إنجى المقدم تتألق بصحبة إياد نصار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل

قرحة في المعدة وعسر هضم.. أضرار تناول القهوة على الريق

بإطلالات مختلفة.. إنجى المقدم تتألق بصحبة إياد نصار