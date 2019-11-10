نجل حسب الله الكفراوي ينضم إلى حزب الغد ويرأس لجنة الصناعة

انضم الدكتور عبدالعزيز حسب الله الكفراوي الى حزب الغد، وأصدر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب قرارا بتعيين الكفراوى امينًا عامًا للجنة الصناعة بحزب الغد.



يشار إلى أن الدكتور عبد العزيز حاصل على الدكتوراه في العمارة من جامعة القاهرة وهو حاليا يعمل مديرًا عامًا بشركة إنبي للبترول.



ويسعى حزب الغد حاليا لاستكمال بناء هيكله التنظيمي، ولجانه المركزية والمحلية، ولجان المرأة والشباب، استعدادًا للانتخابات النيابية والمحلية القادمة.



ويستقبل حزب الغد بشكل يومي مزيدًا من الاعضاء الجديد في إطار حرصه على توسيع قاعدته الجماهيرية وتحقيق الانتشار في مختلف محافظات الجمهورية.