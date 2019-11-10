AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نجل حسب الله الكفراوي ينضم إلى حزب الغد ويرأس لجنة الصناعة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:29 م
م الدكتور عبد العزيز
م الدكتور عبد العزيز حسب الله الكفراوي
Advertisements
معتز الخصوصى
انضم الدكتور عبدالعزيز حسب الله الكفراوي الى حزب الغد، وأصدر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب قرارا بتعيين الكفراوى امينًا عامًا للجنة الصناعة بحزب الغد.

يشار إلى أن الدكتور عبد العزيز حاصل على الدكتوراه في العمارة من جامعة القاهرة وهو حاليا يعمل مديرًا عامًا بشركة إنبي للبترول.

ويسعى حزب الغد حاليا لاستكمال بناء هيكله التنظيمي، ولجانه المركزية والمحلية، ولجان المرأة والشباب، استعدادًا للانتخابات النيابية والمحلية القادمة.

ويستقبل حزب الغد بشكل يومي مزيدًا من الاعضاء الجديد في إطار حرصه على توسيع قاعدته الجماهيرية وتحقيق الانتشار في مختلف محافظات الجمهورية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي| إيدرسون مفاجأة جوارديولا لليفربول

كالعادة| محمد صلاح يسجل هدفا عالميا في شباك مانشستر سيتي ..فيديو

كلبشة عربية حمو بيكا بشارع جامعة الدول| شاهد

قائمة بجميع السيارات الزيرو في مصر موديل 2020 أقل من 200 ألف جنيه.. شاهد

بعد رحيل هيثم أحمد زكي .. عمرو سعد ينشر فيديو لـ أحمد زكي ونجله

بلاش شتيمة فى أمى.. أسما شريف منير ترد على منتقديها بسبب الهجوم على الشعراوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أصفر كنارى.. منة فضالى تهنئ صديقها فى عيد ميلاده

بعد تطويل أنفها | فنانة شهيرة تحدث ضجة بـفستان أحمر ناري .. صور

بـ فستان قصير... عبير صبرى في إطلالة جريئة