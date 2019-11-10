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مرأة

مش هتصدقى النتيجة.. وصفة سحرية لعلاج التشققات

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:30 م
للتخلص من تشققات
للتخلص من تشققات القدم
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حياة عبد العزيز
تشققات القدمين مشكلة تعاني منها اغلب السيدات، نتيجة لاستخدام طرق خاطئة لإزالة الجلد الميت، فتعرفي على طريقة جديدة لإزالته بشكل طبيعي دون اعراض جانبية وفقًا لبرنامج هي وبس.

فهذه الطريقة تؤدى لعلاج القدمين من التشققات والجفاف الذي يصيبها، ويجب المواظبه عليه حتى تكون النتيجة مذهلة.

المكونات

حجر الخفاف
كريم مرطب
ليمونه
شراب
ماء ساخن

طريقة الاستخدام

- وضع القدمين في الماء الساخن لمدة ٣٠ دقيقة.
- فرك القدمين بحجر الخفاف لإزالة الجلد الميت.
- دهن القدمين بالكريم المرطب.
- وضع الليمونه أسفل القدم وارتداء الشراب.
- عند الاستيقاظ اشطفي القدمين بالماء الفاتر.
- تكرر العملية ٣ مرات في الشهر.
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