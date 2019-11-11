بـ صورة نادرة.. خالد الغندور يستعيد ذكرياته مع نجوم الزمالك

نشر خالد الغندور لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، صورة جديدة على صفحته بموقع "إنستجرام" فى "الجيم".



وظهر الغندور برفقة نجوم نادى الزمالك "طارق السعيد ومحمد عبد الواحد ومحمد ابو العلا وطارق السيد، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.



ويسعى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض لتجهيز اللاعبين لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز وللقاء انبي المقرر له يوم ٢٥ نوفمبر الجاري في الجولة السادسة لمسابقة الدوري.



ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة وديا اليوم الاثنين على ملعب بتروسبورت استعدادا لاستئناف الدوري.