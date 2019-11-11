بسبب الماجستير والدكتوراه .. تنبيه عاجل من وزارة الأوقاف للواعظات

نبهت وزارة الأوقاف، على جميع الواعظات الحاصلات على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر الشريف أو إحدى الجامعات المعتمدة أو المعادلة من وزارة التعليم العالي،سرعة تسليم مستخرج رسمي من الشهادة إلى الشيخ عبد الباسط مسئول ملف الواعظات بديوان عام الوزارة بالنسبة للواعظات بالقاهرة الكبرى وتسليمه لمدير الدعوة بالمديرية التابعات لها بباقي المديريات أو للشيخ عبد الباسط بديوان عام الوزارة أيهما أيسر.



وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه بالنسبة لجميع الواعظات المعينات والمتطوعات،وعلى الواعظات اللائي يعملن بإحدى الجامعات المصرية أو المعاهد العليا الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي الحكومية أو الخاصة كمحاضرات أو عضوات هيئة تدريس تسليم صورة من كارنيه العمل أو إفادة من جهة العمل مع المستخرج الرسمي للشهادة ، في موعد أقصاه الخميس ٢٢ /١١ / ٢٠١٩م ، للأهمية القصوى لهن.



وتابعت: على جميع الواعظات الحاصلات على أي شهادات معتمدة فوق درجة الليسانس أو البكالوريوس أو إلى جانب أي منهما كالحصول على ليسانس آخر أو بكالوريوس آخر أو الحصول على دبلوم دراسات عليا معتمد من وزارة التعليم العالي أو شهادة التوفل (toefl) أو شهادة التخصص في مجال القراءات من الأزهر الشريف ، أو رخصة الحاسب الآلي (icdl) تسليمها أيضا في الموعد المقرر.



وتقوم الوزارة بتحديث بيانات جميع الواعظات وإعداد ملفات محدثة لهن جميعًا ، تشمل : المؤهل الأعلى ، والشهادات الإضافية ، والدورات التي حصلت عليها كل منهن أثناء العمل بالوزارة ، وتقرير أداء دوري من كل من مدير المديرية ورئيس القطاع الديني ، وذلك للاستفادة بجهود الأكثر تميزًا منهن في المساجد الكبرى ، ومساجد آل البيت ، والقوافل الدعوية ، والندوات العامة ، والمؤتمرات الدولية ، و البرامج الإعلامية ، ولقاءات مجلة الفردوس المفتوحة مع تلاميذ وطلاب وطالبات المدارس ، واللقاءات المشتركة مع المؤسسات الثقافية والتعليمية والتربوية ، وبرنامج المدربات ، وبرامج الواعظات المتخصصات والواعظات المثقفات ، وكذلك تمثيل الوزارة في رحلة الحج (واعظات مرافقة لبعثات الحج) للعام الحالي ١٤٤١هـ والأعوام المقبلة.



يأتي هذا إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية وحرصها الشديد على التطوير المستمر للمستوى العلمي والثقافي والدعوي لجميع الواعظات والتوسع في مجال عملهن كما وكيفا.