أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 11 - 11 - 2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، الاثنين 11-11-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.



وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:



سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 11-11-2019 بيع 16.18 جنيه، وشراء 16.08 جنيه.



سعر اليورو

سجل سعر اليورو، اليوم الاثنين 11-11-2019 بيع 18.07 جنيه، وشراء 17.95 جنيه.



سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 11-11-2019 بيع 20.93 جنيه، وشراء 20.80 جنيه.



سعر الين اليابانى "100"

سجل سعر الين اليابانى "100"، اليوم الاثنين 11-11-2019 بيع 14.96 جنيه، للشراء 14.86 جنيه.



سعر الفرنك السويسرى



سجل سعر الفرنك السويسرى، اليوم الاثنين 11-11-2019 بيع 16.42 جنيه، وشراء 16.31 جنيه.