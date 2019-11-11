تطور جديد فى الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

كشف مصدر بنقابة المهن التمثيلية عن أن الحالة الصحية للفنانمستقرة إلى حد ما، حيث يتلقى العلاج حاليا في غرفة عادية داخل إحدى مستشفيات أكتوبر.وأكد المصدر أنحالته مستقرة ولم تتردَ كما يردد البعض وأن كل ما تعرض له نزلة برد فقط أثناء تلقيه العلاج من الالتهاب الرئوى.وكاناصيب منذ ايام قليلة بأزمة صحية شديدة نقل على أثرها الى المستشفى، حيث يعانى من التهاب رئوى وهو الامر الذى صرح به الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين.يذكر انتعاقد مؤخرا على مسلسل "شديد الخطورة" والذى يشارك فى بطولته أحمد العوضى وريم مصطفى ومن إخراج حسام على.