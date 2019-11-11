شافكي المنيري: ممدوح عبدالعليم ظلم جدا في حياته وفضلت الاحتفاظ بأسراره بعد رحيله

قالت الإعلامية شافكي المنيري، إنها لم تكن تتخيل هذا الاستقبال الحافل لكتابها عن الفنان الراحل زوجها ممدوح عبد العليم "أيام في بيت المحترم"، مؤكدة أن هذا الاستقبال دليل على احترام المجتمع ورغبته في أن يتعرف على قصص المحترمين.



ولفتت إلى أن الكتاب صدر بمجهودها الشخصي وسيتم التبرع بأرباحه كصدقة جارية على روح الفنان ممدوح عبد العليم لمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب.



وأضافت: كتبت هذا الكتاب لأني رأيته الحل الوحيد للخروج من حالة الحزن بعد وفاة ممدوح عبد العليم.



ولفتت إلى أنها كانت تكتب في البداية لتشعر بالراحة ثم بدأت تفكر في ضرورة خروج هذا الكتاب للناس، لكي يتعرفوا بشكل أفضل على شخصية ممدوح عبد العليم الإنسان.



وتابعت: "ممدوح عبد العليم شخص كريم الخلق مهذب وصديق وسند وعاشق للفن ولكنه تعذب كثيرا وظلم كثيرا جدا واختار ألا يتحدث عن هذا الظلم في حياته، لذلك قررت ألا أكتب عنه خلال الكتاب وأن أحفظ أسراره".



وتابعت: "ممدوح عبد العليم كان مرهف الحس جدا وكانت دموعه قريبة وضعيف أمام أهله ووطنه وعندما خرج في لقاء تلفزيوني وبكى من أجل مصر كان هذا البكاء حقيقيا".



وأشارت إلى أنه كان شخصا هادئا جدا بالمنزل وطلباته قليلة وأجمل هدية ممكن تديهاله كتاب .