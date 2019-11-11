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حوادث

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة جنوب بني سويف.. تفاصيل

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:40 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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محمد عبد الحليم
أصيب 5 أشخاص، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية كفر درويش التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت 3 سيارت إسعاف تابعة لمرفق بني ىسويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم "محمد رضا بكرى"، سائق، ومقيم بمركز ببا مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، "صباح إبراهيم حسن" 21 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم،"زينب سيد عبد الرحيم" 18 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "داليا محمد على" 18 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "صفاء سيد عبد الرحيم" 18 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بقرية كفر درويش بمركز الفشن.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
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