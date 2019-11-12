توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 12-11-2019 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.. لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
برج الحمل:
مهنًيا: إذا أردت تحقيق شيء رائع فهو يحصل اليوم. النجوم تنير طريقك لاتخاذ قرارات مهمة فى مجالك العملي.
عاطفيًا: يمنحك الشريك الكثير من الأمل في نقلة مهمة على صعيد حياتك العاطفية كنت تنتظره ان يفتتحك فيها
صحيًا: الأيام الباردة تسبب الكثير من عوارض الزكام وغيره، فتحاش الصقيع قدر الإمكان
برج الثور:
مهنيًا: اعترف بأخطائك فالاعتراف بالخطأ فضيلة، حاول أن تفصل بين أمورك المهنية والعائلية اذا اردت النجاح فى حياتك
عاطفيًا: كُن عاقلًا وتفادَ الجدال والدخول في نزاعات مع الشريك مهما تكن درجتها من الأهميّة أو السخافة
صحيًا: ما تقوم به أخيرًا بالنسبة إلى اتباع حمية يرتد إيجابًا على وضعك الصحي
برج الجوزاء:
مهنيًا: تحظى بشعبية لا مثيل لها في العمل بسبب أفكارك النيّرة التى تطرحها وطريقة طرحك عليهم
عاطفيًا: لقاء عاطفي يجمعك بشخص مميز اليوم اذا كنت اعزب فاليوم مناسب للتعرف على الشريك. اما اذا كنت مرتبطا فاليوم تستعيد الأجواء الجميلة قرب الحبيب
صحيًا: من شأن التوتر المتواصل والقلق التأثير سلبًا في وضعك الصحي. انتبه
برج السرطان:
مهنيًا: لا تستغل الظروف الصعبة لزملاء العمل كي تحقق مآربك. قدر ظروف الآخرين فالدنيا دوارة يوم لك ويوم عليك فكن حذر.
عاطفيًا: حاول أن تخصص المزيد من الوقت للحبيب وامنحه ما يستحقه من حنان وعاطفة فهو يستحق كل لحظة حب
صحيًا: لا تكثر من شرب المنبهات مساء، واستعض عنها بمشروبات ساخنة مفيدة
برج الاسد:
مهنيًا: يخف الضغط اليوم عليك ياعزيزى الاسد وتدخل مرحلة مميزة بالاضافة لسماع خبر سار له علاقة بصفقة او ترقية
عاطفيًا: اذا كنت اعزب فهناك شخص يلفت نظرك فتقع بغرامه من النظرة الأولى. سرعان ما تفكر في التمهل بالارتباط به والاستقرار
صحيًا: صمّم على محاربة السمنة، وضع خطة للقضاء عليها قبل بداية فصل الصيف
برج العذراء:
مهنيًا: لا ترفض أي خطوة، والعشوائية لن تكون في مصلحتك فانتبه يا عزيزى العذراء فركز وخطط لتنجح
عاطفيًا: يدعوك الشريك للخروج معًا في سهرة رومانسية، تقبلها بسرور، وربما تقومان بسفر او تخططان لذلك
صحيًا: تبذل في العمل جهدًا لتحصل على النتائج المرجوة، المطلوب منك الأمر نفسه على الصعيد الصحي
برج الميزان:
مهنيًا: حماستك للوقوف إلى جانب الآخرين قد تورّطك في بعض الأخطاء، فتمهّل قبل فوات الأوان، وهذا أفضل
عاطفيًا: قد تفكر في مغازلة أو تتفق مع الشريك على تمضية نهاية أسبوع بعيدًا عن روتين الحياة العملية
صحيًا: لا تتعب أعصابك وتنفعل أمام أمور تافهة لا تستحق سوى أن تمر عليها مرور الكرام
برج العقرب:
مهنيًا: يبدو النمط بطيئًا نوعًا ما فى بداية اليوم، ثم تتغيّر الأجواء ويولد مناخًا من التشويق والحركة الكبيرة
عاطفيًا: تسافر والشريك في ظروف مريحة، لكن عليكما الحذر بشدة، ولازما مكانكما إذا استطعتما
صحيًا: تحميك الأدوية من أخطار قد تطال صحتك أو سلامتك، وعليك حماية نفسك والتروّي في بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الأقدار
برج القوس:
مهنيًا: لا تحاول أن تفرض آراءك بالقوة على زملاء العمل واقبل المناقشة. لا تشعر بالوقت اليوم بسبب كثرة ضغوط العمل من حولك
عاطفيًا: لا تهمل الحبيب على حساب عملك. بل حاول التقرب اليه باستمرار واعطائه حقه من الاهتمام والحب
صحيًا: تجنب النشويات قدر الإمكان، واختر من المأكولات الأقل دسمًا ودهنيات
برج الجدي:
مهنيًا: الصعوبات المادية التي كانت تقلقك في السابق، في طريقها الى الزوال، لكن الأفضل أن تكون حذرًا في المستقبل
عاطفيًا: حاول ألاّ تتسرّع في قراراتك تجاه الشريك، وخفف من العصبية لئلا تزداد الأمور حدّة بينكما
صحيًا: تعامل مع صحتك باهتمام كبير، ولا تهمل كل ما يبقيها سليمة ومعافاة وحاول ان تمارس الرياضة لانها مفيدة
برج الدلو:
مهنيًا: تصبح الأمور أكثر تنظيمًا من السابق، وهذا مكسب لك ونقطة إضافية في مصلحتك فى العمل وسبب فى نجاحك وتفوقك
عاطفيًا: تعجبك رومانسية الشريك، لكن الحذر واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتوضح النيات على نحو كامل
صحيًا: تناول كوب من الزهورات يوميًا يبعد عنك عوارض الزكام ومفيد للمعدة
برج الحوت:
مهنيًا: أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح وفى الوقت المحدد
عاطفيًا: تطورات كثيرة في العلاقة بينك وبينك الشريك وخصوصًا بعد الأجواء الإيجابية السائدة حاليًا
صحيًا: اختيار الأحذية الرياضية الطبية أمر مهم، واستشر أصحاب الاختصاص قبل اختيارها
برج الحمل:
مهنًيا: إذا أردت تحقيق شيء رائع فهو يحصل اليوم. النجوم تنير طريقك لاتخاذ قرارات مهمة فى مجالك العملي.
عاطفيًا: يمنحك الشريك الكثير من الأمل في نقلة مهمة على صعيد حياتك العاطفية كنت تنتظره ان يفتتحك فيها
صحيًا: الأيام الباردة تسبب الكثير من عوارض الزكام وغيره، فتحاش الصقيع قدر الإمكان
برج الثور:
مهنيًا: اعترف بأخطائك فالاعتراف بالخطأ فضيلة، حاول أن تفصل بين أمورك المهنية والعائلية اذا اردت النجاح فى حياتك
عاطفيًا: كُن عاقلًا وتفادَ الجدال والدخول في نزاعات مع الشريك مهما تكن درجتها من الأهميّة أو السخافة
صحيًا: ما تقوم به أخيرًا بالنسبة إلى اتباع حمية يرتد إيجابًا على وضعك الصحي
برج الجوزاء:
مهنيًا: تحظى بشعبية لا مثيل لها في العمل بسبب أفكارك النيّرة التى تطرحها وطريقة طرحك عليهم
عاطفيًا: لقاء عاطفي يجمعك بشخص مميز اليوم اذا كنت اعزب فاليوم مناسب للتعرف على الشريك. اما اذا كنت مرتبطا فاليوم تستعيد الأجواء الجميلة قرب الحبيب
صحيًا: من شأن التوتر المتواصل والقلق التأثير سلبًا في وضعك الصحي. انتبه
برج السرطان:
مهنيًا: لا تستغل الظروف الصعبة لزملاء العمل كي تحقق مآربك. قدر ظروف الآخرين فالدنيا دوارة يوم لك ويوم عليك فكن حذر.
عاطفيًا: حاول أن تخصص المزيد من الوقت للحبيب وامنحه ما يستحقه من حنان وعاطفة فهو يستحق كل لحظة حب
صحيًا: لا تكثر من شرب المنبهات مساء، واستعض عنها بمشروبات ساخنة مفيدة
برج الاسد:
مهنيًا: يخف الضغط اليوم عليك ياعزيزى الاسد وتدخل مرحلة مميزة بالاضافة لسماع خبر سار له علاقة بصفقة او ترقية
عاطفيًا: اذا كنت اعزب فهناك شخص يلفت نظرك فتقع بغرامه من النظرة الأولى. سرعان ما تفكر في التمهل بالارتباط به والاستقرار
صحيًا: صمّم على محاربة السمنة، وضع خطة للقضاء عليها قبل بداية فصل الصيف
برج العذراء:
مهنيًا: لا ترفض أي خطوة، والعشوائية لن تكون في مصلحتك فانتبه يا عزيزى العذراء فركز وخطط لتنجح
عاطفيًا: يدعوك الشريك للخروج معًا في سهرة رومانسية، تقبلها بسرور، وربما تقومان بسفر او تخططان لذلك
صحيًا: تبذل في العمل جهدًا لتحصل على النتائج المرجوة، المطلوب منك الأمر نفسه على الصعيد الصحي
برج الميزان:
مهنيًا: حماستك للوقوف إلى جانب الآخرين قد تورّطك في بعض الأخطاء، فتمهّل قبل فوات الأوان، وهذا أفضل
عاطفيًا: قد تفكر في مغازلة أو تتفق مع الشريك على تمضية نهاية أسبوع بعيدًا عن روتين الحياة العملية
صحيًا: لا تتعب أعصابك وتنفعل أمام أمور تافهة لا تستحق سوى أن تمر عليها مرور الكرام
برج العقرب:
مهنيًا: يبدو النمط بطيئًا نوعًا ما فى بداية اليوم، ثم تتغيّر الأجواء ويولد مناخًا من التشويق والحركة الكبيرة
عاطفيًا: تسافر والشريك في ظروف مريحة، لكن عليكما الحذر بشدة، ولازما مكانكما إذا استطعتما
صحيًا: تحميك الأدوية من أخطار قد تطال صحتك أو سلامتك، وعليك حماية نفسك والتروّي في بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الأقدار
برج القوس:
مهنيًا: لا تحاول أن تفرض آراءك بالقوة على زملاء العمل واقبل المناقشة. لا تشعر بالوقت اليوم بسبب كثرة ضغوط العمل من حولك
عاطفيًا: لا تهمل الحبيب على حساب عملك. بل حاول التقرب اليه باستمرار واعطائه حقه من الاهتمام والحب
صحيًا: تجنب النشويات قدر الإمكان، واختر من المأكولات الأقل دسمًا ودهنيات
برج الجدي:
مهنيًا: الصعوبات المادية التي كانت تقلقك في السابق، في طريقها الى الزوال، لكن الأفضل أن تكون حذرًا في المستقبل
عاطفيًا: حاول ألاّ تتسرّع في قراراتك تجاه الشريك، وخفف من العصبية لئلا تزداد الأمور حدّة بينكما
صحيًا: تعامل مع صحتك باهتمام كبير، ولا تهمل كل ما يبقيها سليمة ومعافاة وحاول ان تمارس الرياضة لانها مفيدة
برج الدلو:
مهنيًا: تصبح الأمور أكثر تنظيمًا من السابق، وهذا مكسب لك ونقطة إضافية في مصلحتك فى العمل وسبب فى نجاحك وتفوقك
عاطفيًا: تعجبك رومانسية الشريك، لكن الحذر واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتوضح النيات على نحو كامل
صحيًا: تناول كوب من الزهورات يوميًا يبعد عنك عوارض الزكام ومفيد للمعدة
برج الحوت:
مهنيًا: أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح وفى الوقت المحدد
عاطفيًا: تطورات كثيرة في العلاقة بينك وبينك الشريك وخصوصًا بعد الأجواء الإيجابية السائدة حاليًا
صحيًا: اختيار الأحذية الرياضية الطبية أمر مهم، واستشر أصحاب الاختصاص قبل اختيارها