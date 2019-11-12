توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 12-11-2019 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

برج الحمل:



برج الثور:

مهنيًا: اعترف بأخطائك فالاعتراف بالخطأ فضيلة، حاول أن تفصل بين أمورك المهنية والعائلية اذا اردت النجاح فى حياتك

عاطفيًا: كُن عاقلًا وتفادَ الجدال والدخول في نزاعات مع الشريك مهما تكن درجتها من الأهميّة أو السخافة

صحيًا: ما تقوم به أخيرًا بالنسبة إلى اتباع حمية يرتد إيجابًا على وضعك الصحي



برج الجوزاء:

مهنيًا: تحظى بشعبية لا مثيل لها في العمل بسبب أفكارك النيّرة التى تطرحها وطريقة طرحك عليهم

عاطفيًا: لقاء عاطفي يجمعك بشخص مميز اليوم اذا كنت اعزب فاليوم مناسب للتعرف على الشريك. اما اذا كنت مرتبطا فاليوم تستعيد الأجواء الجميلة قرب الحبيب

صحيًا: من شأن التوتر المتواصل والقلق التأثير سلبًا في وضعك الصحي. انتبه



برج السرطان:

مهنيًا: لا تستغل الظروف الصعبة لزملاء العمل كي تحقق مآربك. قدر ظروف الآخرين فالدنيا دوارة يوم لك ويوم عليك فكن حذر.

عاطفيًا: حاول أن تخصص المزيد من الوقت للحبيب وامنحه ما يستحقه من حنان وعاطفة فهو يستحق كل لحظة حب

صحيًا: لا تكثر من شرب المنبهات مساء، واستعض عنها بمشروبات ساخنة مفيدة



برج الاسد:

مهنيًا: يخف الضغط اليوم عليك ياعزيزى الاسد وتدخل مرحلة مميزة بالاضافة لسماع خبر سار له علاقة بصفقة او ترقية

عاطفيًا: اذا كنت اعزب فهناك شخص يلفت نظرك فتقع بغرامه من النظرة الأولى. سرعان ما تفكر في التمهل بالارتباط به والاستقرار

صحيًا: صمّم على محاربة السمنة، وضع خطة للقضاء عليها قبل بداية فصل الصيف



برج العذراء:

مهنيًا: لا ترفض أي خطوة، والعشوائية لن تكون في مصلحتك فانتبه يا عزيزى العذراء فركز وخطط لتنجح

عاطفيًا: يدعوك الشريك للخروج معًا في سهرة رومانسية، تقبلها بسرور، وربما تقومان بسفر او تخططان لذلك

صحيًا: تبذل في العمل جهدًا لتحصل على النتائج المرجوة، المطلوب منك الأمر نفسه على الصعيد الصحي



برج الميزان:

مهنيًا: حماستك للوقوف إلى جانب الآخرين قد تورّطك في بعض الأخطاء، فتمهّل قبل فوات الأوان، وهذا أفضل

عاطفيًا: قد تفكر في مغازلة أو تتفق مع الشريك على تمضية نهاية أسبوع بعيدًا عن روتين الحياة العملية

صحيًا: لا تتعب أعصابك وتنفعل أمام أمور تافهة لا تستحق سوى أن تمر عليها مرور الكرام



برج العقرب:

مهنيًا: يبدو النمط بطيئًا نوعًا ما فى بداية اليوم، ثم تتغيّر الأجواء ويولد مناخًا من التشويق والحركة الكبيرة

عاطفيًا: تسافر والشريك في ظروف مريحة، لكن عليكما الحذر بشدة، ولازما مكانكما إذا استطعتما

صحيًا: تحميك الأدوية من أخطار قد تطال صحتك أو سلامتك، وعليك حماية نفسك والتروّي في بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الأقدار



برج القوس:

مهنيًا: لا تحاول أن تفرض آراءك بالقوة على زملاء العمل واقبل المناقشة. لا تشعر بالوقت اليوم بسبب كثرة ضغوط العمل من حولك

عاطفيًا: لا تهمل الحبيب على حساب عملك. بل حاول التقرب اليه باستمرار واعطائه حقه من الاهتمام والحب

صحيًا: تجنب النشويات قدر الإمكان، واختر من المأكولات الأقل دسمًا ودهنيات



برج الجدي:

مهنيًا: الصعوبات المادية التي كانت تقلقك في السابق، في طريقها الى الزوال، لكن الأفضل أن تكون حذرًا في المستقبل

عاطفيًا: حاول ألاّ تتسرّع في قراراتك تجاه الشريك، وخفف من العصبية لئلا تزداد الأمور حدّة بينكما

صحيًا: تعامل مع صحتك باهتمام كبير، ولا تهمل كل ما يبقيها سليمة ومعافاة وحاول ان تمارس الرياضة لانها مفيدة



برج الدلو:

مهنيًا: تصبح الأمور أكثر تنظيمًا من السابق، وهذا مكسب لك ونقطة إضافية في مصلحتك فى العمل وسبب فى نجاحك وتفوقك

عاطفيًا: تعجبك رومانسية الشريك، لكن الحذر واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتوضح النيات على نحو كامل

صحيًا: تناول كوب من الزهورات يوميًا يبعد عنك عوارض الزكام ومفيد للمعدة



برج الحوت:

مهنيًا: أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح وفى الوقت المحدد

عاطفيًا: تطورات كثيرة في العلاقة بينك وبينك الشريك وخصوصًا بعد الأجواء الإيجابية السائدة حاليًا

صحيًا: اختيار الأحذية الرياضية الطبية أمر مهم، واستشر أصحاب الاختصاص قبل اختيارها

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.. لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.مهنًيا: إذا أردت تحقيق شيء رائع فهو يحصل اليوم. النجوم تنير طريقك لاتخاذ قرارات مهمة فى مجالك العملي.عاطفيًا: يمنحك الشريك الكثير من الأمل في نقلة مهمة على صعيد حياتك العاطفية كنت تنتظره ان يفتتحك فيهاصحيًا: الأيام الباردة تسبب الكثير من عوارض الزكام وغيره، فتحاش الصقيع قدر الإمكان