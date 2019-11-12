بدأت حياتي بغسيل أطباق.. نجيب ساويرس: شباب اليومين دول عايزين يا وظيفة بـ 100 ألف يا بلاش

وجه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مجموعة من النصائح للشباب، لتمكنهم من تحقيق النجاح في حياتهم العملية، بهدف تحقيق مستقبل مشرق لهم والبلد.



وقال نجيب ساويرس، خلال لقائه مع الإعلامية «لميس الحديدي» في برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية «الحدث العربية»، إنه يستقبل يوميا العديد من رسائل الشباب المتابعين له على «تويتر»، لطلب العمل: قائلا: «أنا كل يوم بتجيلي رسائل كتير من الشباب كل واحد منهم يقولي طاب وظفني طاب شغلني.



ووجه نجيب ساويرس، اللوم إلى الشباب قائلا: «عندي لوم كبير على الشباب كل واحد منهم عايز يبدأ وظيفة بـ 100 ألف جنيه ويقعد في البيت مستني الوظيفة دي، ومش عايز يشتغل لو وظيفة بـ 4 آلاف جنيه».



وتابع نجيب ساويرس،: «انا في بداية حياتي بدأت بغسل أطباق وكانت شغلانة مهببة وبعدها بشوية اترقيت وبقيت جرسون.

