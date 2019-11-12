خبير فى جراحة العظام والمفاصل بالمركز الطبى العالمى

يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الألمانى الدكتور "فولفجانج كلاوزر" خبير جراحة العظام والمفاصل ، وذلك لإجراء جراحات المفاصل الصناعية لمفاصل الركبة والحوض وجراحات القدم والكاحل ، فى الفترة من 23 نوفمبر - 2 ديسمبر 2019 .
وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومى الإثنين والأربعاء من الساعة ( 8 ص - 2 م ) .
- للتواصل : رقم الخط الساخن 16221 - الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg
وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومى الإثنين والأربعاء من الساعة ( 8 ص - 2 م ) .
- للتواصل : رقم الخط الساخن 16221 - الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg