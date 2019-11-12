بعد فشل إسرائيل في اغتياله.. من هو أكرم العجوري

نجا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أكرم العجوري، من محاولة اغتيال بغارة اسرائيلية استهدفت منزلا في العاصمة السوريّة دمشق، أسفرت عن استشهاد نجله معاذ.



وتزامن هذا العدوان مع اغتيال الجيش الإسرائيلي للقيادي في "سرايا القدس" الذراع العسكري للحركة، بهاء أبو العطا في غزة فجر اليوم الثلاثاء.



وانتخب أكرم العجوري عضوا للمكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في الخارج أواخر سبتمبر 2018.



وترأس العجوري الدائرة العسكرية في حركة الجهاد الإسلامي، القائد العام لسرايا القدس الجناح المسلح للحركة.



وكان أكرم العجوري رئيس مجلس الشورى والمسؤول المالي للحركة ومقرب من إيران ويتمتع بعلاقات وثيقة مع قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأمين عام حزب الله حسن نصر الله.



والعجوري من مواليد قطاع غزة وله ثلاثة أبناء محمد وبتول، ومعاذ الذي استشهد في القصف الاسرائيلي صباح اليوم.