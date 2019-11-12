بدء حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية الـ 28 بدار الأوبرا

بدأت فعاليات حفل اختتام الدورة ٢٨ من مهرجان الموسيقي العربية، وقامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بتوزيع جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء، والتى تقدم لها 220 متسابقا منهم 116 فى الغناء من الشباب و65 من الأطفال و30 فى مجال العزف وم من ذوى القدرات الخاصة، واجتاز المرحلة الاولى 74 متسابقًا منهم 53 من الشباب و21 من الأطفال للفوز بجوائز المركز الأول والثانى والثالث وجائزة لجنة التحكيم فى المرحلة التالية بإجمالى جوائز قدرها 150 ألف جنيه .. صرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا والمهرجان حيث جاءت نتيجة المسابقات الثلاث كالتالى :



أولا : مسابقة العزف على آلات التخت الشرقى

فاز بالمركز الأول عازف التشيللو يوسف العبد الله ( 20 الف جنيه ) ، والمركز الثانى عازف الكمان أمير شوقى صليب ( 15 ألف جنيه ) ، والمركز الثالث عازف الكمان زياد تامر صقر ( 10 آلاف جنيه)، وجائزة لجنة التحكيم مناصفة بين كل من عازفتي العود شهد هشام مختار وسهى سعيد رياض ( 5 آلاف جنيه).



ثانيًا : مسابقة الغناء للشباب

حصل على المركز الأول كنزى ترك من مركز تنمية المواهب (20 ألف جنيه)، والمركز الثانى أمنية أبو بكر (15 ألف جنيه)، والمركز الثالث مناصفة بين كل من كريم حسام مصطفى ومؤمن أحمد خليل (5 آلاف جنيه لكل منهما)، أما جائزة لجنة التحكيم وقيمتها 10 آلاف جنيه فحصلت عليها منة الله طارق.



ثالثا: مسابقة الغناء للأطفال

فاز بالمركز الأول يوسف حسن سعد من مركز تنمية المواهب (10 آلاف جنيه) والمركز الثانى رزان محمد السيد من مركز تنمية المواهب بالإسكندرية (7 آلاف جنيه)، والمركز الثالث ملك محمد فتحى من كورال أطفال الأوبرا (5 آلاف جنيه)، وجائزة لجنة التحكيم يوسف وليد مصطفى من مركز تنمية المواهب بطنطا (5 آلاف جنيه).



رابعا مسابقة الغناء لذوى القدرات الخاصة من الشباب

حصدت المركز الأول مريم طارق من مركز تنمية المواهب ( 10 الاف جنيه ) ، المركز الثانى مصطفى احمد من مركز الحفنى ( 7 آلاف جنيه)، المركز الثالث تأمر نبيل من مركز تنمية المواهب (5 آلاف جنيه)، أما الأطفال فاز بالمركز الأول عاصم محمد ( 7 آلاف جنيه)، المركز الثانى مهند عماد الدين من مركز تنمية المواهب (5 آلاف جنيه).