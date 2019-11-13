ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12 شهيدا

ارتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أمس الثلاثاء، إلى 12 شهيدا، وإصابة 45 أخرين، بسبب القصف المستمر ضد القطاع.



وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت اليوم الأربعاء، استشهاد شخص، عقب وصوله إلى مستشفى شهداء الاقصة بمدينة دير البلح.



فيما كشفت "سرايا القدس" الجناح، استشهاد أحد قادتها، صباح الأربعاء، في غارة إسرائيلية، وسط قطاع غزة.



وقالت، في بيان لها، إن خالد معوض فراج،أحد قادتها، في منطقة وسط القطاع، استشهد في قصف إسرائيلي استهدفه في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة أثناء تصديه للعدوان الصهيوني.



واستشهد أمس الثلاثاء، 10 فلسطينيين، جراء التصعيد الإسرائيلي، بينهم بهاء أبو العطا، قائد "سرايا القدس" في المنطقة الشمالية، عضو المجلس العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في استهداف الاحتلال مبنى كان داخله.