ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 12 شهيدا

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:10 ص
قصف غزة
قصف غزة
Advertisements
قسم الخارجي
ارتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أمس الثلاثاء، إلى 12 شهيدا، وإصابة 45 أخرين، بسبب القصف المستمر ضد القطاع.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت اليوم الأربعاء، استشهاد شخص، عقب وصوله إلى مستشفى شهداء الاقصة بمدينة دير البلح.

فيما كشفت "سرايا القدس" الجناح، استشهاد أحد قادتها، صباح الأربعاء، في غارة إسرائيلية، وسط قطاع غزة.

وقالت، في بيان لها، إن خالد معوض فراج،أحد قادتها، في منطقة وسط القطاع، استشهد في قصف إسرائيلي استهدفه في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة أثناء تصديه للعدوان الصهيوني.

واستشهد أمس الثلاثاء، 10 فلسطينيين، جراء التصعيد الإسرائيلي، بينهم بهاء أبو العطا، قائد "سرايا القدس" في المنطقة الشمالية، عضو المجلس العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في استهداف الاحتلال مبنى كان داخله.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفجار عنيف يضرب غزة.. وإسرائيل تعلن اغتيال قيادي بارز في الجهاد الإسلامي

بعد مقتل أبو العطا.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

شهيدان وإصابتان في قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة

إسرائيل تقصف غزة مجددا وتسقط ضحايا.. تفاصيل

أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل.. حركة الجهاد الإسلامي تمطر تل أبيب

طائرات إسرائيل تستهدف موقعا لسرايا القدس وأرض زراعية بخان يونس

ترشيحاتنا

أكثر دعاء كان يذكره الرسول .. 11 كلمة داوم عليها النبي محمد وحث عليها

صديق مقرب يوضح كواليس الاستغاثة الأخيرة لـ هيثم أحمد زكي

فيديوجراف| قدم دجاجة في وجبة مطعم شهير

أخبار الفن | منة فضالي تتعرض لحادث.. وصديق مقرب يكشف كواليس الاستغاثة الأخيرة لـ هيثم أحمد زكي

نسي غسل القدمين فى الوضوء وصلى.. فماذا يفعل ؟ الإفتاء ترد

سيد عبد الحفيظ مدير رياضي.. ضياء السيد: نفسي أدرب في الأهلي | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. إليك 40 صورة تبرز جمال ياسمين صبرى

هنفطر إيه النهارده.. فول بالزبادى وجبنة بالبيض وسلطة بطاطس

من غير فلوس.. حيلة لـ تطويل الشعر 5 سم في 7 أيام