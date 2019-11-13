احدث ظهور للفنانة مى عز الدين.. ومتابعوها: كل ما تكبرى بتحلى .. شاهد

شاركت الفنانة مى عز الدين، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى لموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".





وجاءت معلقه على الصورة: "الحب" .





ونالت الصورة اعجاب العديد من متابعينها ، حيث تفاعل عدد كبير من جمهورها وجاءت بعض التعليقات كالاتى :





بحب جمالها ماشاء الله.





يا صباح القشطه





جميله ماشاءالله





كل ما تكبر تحلى



