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فن

احدث ظهور للفنانة مى عز الدين.. ومتابعوها: كل ما تكبرى بتحلى .. شاهد

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:35 م
مى عزالدين
مى عزالدين
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القسم الميدانى
شاركت الفنانة مى عز الدين، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى لموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وجاءت معلقه على الصورة: "الحب" .

ونالت الصورة اعجاب العديد من متابعينها ، حيث تفاعل عدد كبير من جمهورها وجاءت بعض التعليقات كالاتى : 

بحب جمالها ماشاء الله.

يا صباح القشطه 

جميله ماشاءالله

كل ما تكبر تحلى

يذكر ان اخار اعمالع الفنانه مى عز الدين مسلسل البرنسيسة بيسة" وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.
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