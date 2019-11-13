هل يختلف أجر الصدقة أثناء رمضان عن سائر العام؟

هل يختلف أجر الصدقة اثناء رمضان عن سائر العام ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة له عبر موقع دار الإفتاء.





وأجاب قائلًا إن الأعمال فى رمضان تتضاعف وورد أن الفريضة فيه بسبعين فريضة فيما سواه والنافلة فيه بالفريضة فيما سواه.





الفرق بين الصدقة الجارية والمؤقتة:

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين الصدقة والصدقة الجارية، فالصدقة غير الجارية هي التي لا يحبس فيها الأصل بل يعطى للفقير ليتملكه وينتفع به كما يشاء، كأن يعطى له مال أو طعام أو كسوة أو دواء أو فراش، الصدقة الجارية هي الوقف، وله صور كثيرة، وضابطها: أن يحبس الأصل، وتُسبّل الثمرة.





وأضاف أحمد ممدوح،، فى إجابته على سؤال "ما الفرق بين الصدقة والصدقة الجارية؟"، أن الصدقة إما مؤقتة وإما جارية ، والجارية مستمرة دائمًا مثل من يعمل وقف سبيل ماء وهناك صدقة مؤقتة كمن يتصدق على شخص بشئ وهذه الصدقة ثوابها فى وقت دفعها فقط، أما الصدقة الجارية معناها مستمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا مات إبن ادم إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولدًا صالح يدعو له).



