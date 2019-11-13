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مرأة

بـ عسل وأرز .. ماسك فعال لإزالة تجاعيد العين

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:46 م
بعسل وأرز .. ماسك
بعسل وأرز .. ماسك فعال لإزالة تجاعيد العين
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اسماء محمد
تعد تجاعيد العين من أشهر المشاكل التى تواجه النساء حيث أن العينين من اكثر الاماكن التى تظهر فيها التجاعيد حتى فى مرحلة الشباب وقد تكون بشرة الوجه مشدودة وبالرغم من ذلك نلاحظ وجود تجاعيد او خطوط رفيعة اسفل العين لذا لابد من استخدام ماسك لإزالة التجاعيد.

ونقدم لكم طريقة عمل ماسك العسل والأرز لإزالة تجاعيد العين، وفقا لما ذكره موقع "boldsky" الهندي.

مكونات ماسك تجاعيد:
دقيق الأرز
عسل

طريقة عمل ماسك تجاعيد:
- يحتوي دقيق الأرز على مضادات الأكسدة التي ترطب الجلد.
- اخلطي ملعقة واحدة من دقيق الأرز إلى ملعقة واحدة من العسل.
- ضعي القناع على التجاعيد على زوايا عينيك واتركه حتى يجف ، وأغسله.
- كرر هذا مرتين في الأسبوع.
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