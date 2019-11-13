تصفيات أمم إفريقيا 2021..ليسوتو تخطف تعادلا صعبا من سيراليون

تعادل منتخب سيراليون مع نظيره ليسوتو بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021.



وأقيمت مباراة سيراليون وليسوتو على استاد الملعب الدولي بعاصمة سيراليون ضمن مباريات التصفيات القارية.



وجاء هدف التقدم لمنتخب سيراليون في الدقيقة 77 عن طريق كوامي كوي، بينما تعادلت ليسوتو في الدقيقة 93 من عمر اللقاء.



