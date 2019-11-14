مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ لبلبة في عيد ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة القديرة لبلبة بعيد ميلادها، وعلى الرغم من تخطيها حاجز الخمسين إلا أن مازالت لبلبة تحافظ على أناقتها وجمالها ودائما تكون محط الأنظار في العديد فى المناسبات العامة.





تتمتع الفنانة لبلبة بذوق رفيع فى اختيار الأزياء التي تظهر بها سواء الكلاسيكية أو الكاجوال، فهى تحرص على مواكبة صيحات الموضة و تختار منها ما يمنحها مظهرا جذابا و إطلالة شبابية أنيقة.



