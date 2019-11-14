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مرأة

مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ لبلبة في عيد ميلادها

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 07:12 ص
لبلبة
لبلبة
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هاجر هانئ
تحتفل اليوم الفنانة القديرة لبلبة بعيد ميلادها، وعلى الرغم من تخطيها حاجز الخمسين إلا أن مازالت لبلبة تحافظ على أناقتها وجمالها ودائما تكون محط الأنظار في العديد فى المناسبات العامة.

تتمتع الفنانة لبلبة بذوق رفيع فى اختيار الأزياء التي تظهر بها سواء الكلاسيكية أو الكاجوال، فهى تحرص على مواكبة صيحات الموضة و تختار منها ما يمنحها مظهرا جذابا و إطلالة شبابية أنيقة.

فتعتمد الفنانة لبلبة على فساتين السهرة المتناسقة مع قوامها، كما تفضل الفساتين المصنوعة من الأقمشة القيمة و الفاخمة التى تزيد من جمال إطلالتها، كما تعتمد على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التى تتناسب مع ملامحها.
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ لبلبة في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ لبلبة في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ لبلبة في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ لبلبة في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ لبلبة في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ لبلبة في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ لبلبة في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ لبلبة في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ لبلبة في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ لبلبة في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ لبلبة في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ لبلبة في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ لبلبة في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ لبلبة في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ لبلبة في عيد ميلادها
مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ لبلبة في عيد ميلادها
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