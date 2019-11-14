ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية ضخمة في إدلب

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 03:15 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
بدأت وحدات الجيش السوري، عملية عسكرية على المحور الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب آخر معاقل تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وحلفائه في شمال غرب سوريا.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن وحدات من الجيش السوري بدأت بعد منتصف الليل بالتقدم على المحور الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب بعد تمهيد مدفعي وجوي كثيف.

ونقلت "سبوتنك" عن مصادر قولها "وحدات من الجيش تمكنت من السيطرة على بلدة لويبدة شمال بلدة أبو دالي بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد تمهيد مدفعي وجوي كثيف.

وتابعت المصادر: "الطيران الحربي السوري الروسي المشترك يواصل تنفيذ الضربات باتجاه نقاط الدعم الخلفية وخطوط إمداد المسلحين في المنطقة".

وأكدت أن العملية العسكرية تهدف للرد على التصعيد والقصف المستمر من قبل المجموعات المسلحة على البلدات المحررة، وتوسيع سيطرة الجيش السوري على محور ريف إدلب الجنوبي.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

التكاتك السبب.. تفاصيل جديدة حول حادث حريق بإيتاي البارود

بعد الهجوم عليه | أشرف عبد المنعم يرحل عن CTV .. تفاصيل جديدة

أحمد حسن يوجه رسالة لـ الجماهير المصرية والمنتخب الأول

النيابة العامة تعاين جثث ضحايا حريق المواسير وتسأل المصابين

زيارة أشهر بلوجر سعودي للفيوم.. مطلق السلطان: بحب مصر وأهلها..شاهد

فستان قصير.. ابنة أصالة تلفت الأنظار في أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة لافتة.. شاهد أسما شريف منير في أحدث ظهور لها

شاهد.. كيا أوبتيما 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا

تويوتا كامري وافالون 2020 تحصلان على نسخ دفع رباعي.. صور