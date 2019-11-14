الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية ضخمة في إدلب

بدأت وحدات الجيش السوري، عملية عسكرية على المحور الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب آخر معاقل تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وحلفائه في شمال غرب سوريا.





وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن وحدات من الجيش السوري بدأت بعد منتصف الليل بالتقدم على المحور الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب بعد تمهيد مدفعي وجوي كثيف.





ونقلت "سبوتنك" عن مصادر قولها "وحدات من الجيش تمكنت من السيطرة على بلدة لويبدة شمال بلدة أبو دالي بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد تمهيد مدفعي وجوي كثيف.





وتابعت المصادر: "الطيران الحربي السوري الروسي المشترك يواصل تنفيذ الضربات باتجاه نقاط الدعم الخلفية وخطوط إمداد المسلحين في المنطقة".



