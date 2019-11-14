محمد زكي رئيسا لاتحاد طلاب جامعة بنها ..صور

أسفرت انتخابات أمين اتحاد طلاب جامعه بنها، عن فوز الطالب محمد زكى الرباط بكلية الفنون التطبيقية وحصل على 24 صوتا فيما حصل منافسه الطالب أشرف محمود أحمد من كلية التربية على 5 أصوات .



وفاز في منصب الأمين العام المساعد للاتحاد، الطالب عبدالرحمن محمد حمدى بكلية الحقوق وحصل على 22 صوتا، بينما حصل منافسه محمد محمود محمد بكلية التجارة على 5 أصوات فيما لم يحصل المرشح الثالث محمد حسام بكلية التمريض على أى أصوات، كما أسفر الفرز عن صوتين باطلين.



أشرف على الانتخابات الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، والدكتور خالد عيسوي المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب و2 من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية وغير المرشحين.



من جانبه قدم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها التهنئة لإتحاد طلاب الجامعة مشيرًا الى أن طلاب جامعة بنها كانوا جادين في إختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.

