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رياضة

وزير الرياضة يؤازر المنتخب الأولمبي أمام الكاميرون باستاد القاهرة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 08:44 م
صدى البلد
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ريهام بكير
حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور مباراة منتخب مصر مع نظيره الكاميروني ضمن فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر فى الفترة 8-22 نوفمبر الجاري.

حضر المباراة عدد من الوزراء، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية، وعدد من مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف).

وأكد وزير الشباب قدرة لاعبي المنتخب الأوليمبي على مواصلة الأداء المميز، وتحقيق الفوز في باقي مباريات البطولة والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 ، مشيرًا إلى حرص اللاعبين على إسعاد الشعب المصري.

ولفت الوزير إلى دور الجماهير المصرية التي حرصت على التوافد إلي استاد القاهرة لتشجيع ومؤازرة المنتخب الاولمبي، مبينا تقديم كل الدعم للمنتخب والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب.
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