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تعاقد وزارة النقل على 250 قاطرة جديدة .. يتصدر نشرة صباح البلد

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:25 ص
الصحف المصرية
الصحف المصرية
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البهى عمرو
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

أخبار اليوم
وزير النقل : التعاقد على 250 قاطرة جديدة.

المصري اليوم
اليوم.. جولة جديدة من اجتماعات سد النهضة فى أديس أبابا.

الوطن
أبو العينين: العالم شهد أن الجندي المصري هو أفضل أجناد الأرض.

الشروق
مذكرة تفاهم بين مصر وسويسرا لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي.

صدى البلد
غرفة السياحة تغلق باب تسجيل الشركات على بوابة العمرة تمهيدًا لإطلاقها.

صدى البلد الإنجليزي
الحكومة الكويتية تعلن استقالتها.
هونج كونج تعلق الدراسة فى جميع المدارس حتى يوم الأحد بسبب الاحتجاجات.
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