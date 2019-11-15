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اقتصاد

4 جنيهات زيادة للجرام .. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-11-2019

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:44 ص
الذهب
الذهب
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مايكل عياد
استقرت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، الجمعة 15 -11-2019، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 660 جنيهًا بدون مصنعية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الجمعة، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

سعر الذهب عيار 21
سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 660 جنيهًا للجرام من دون مصنعية.

سعر الذهب عيار 24
سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم "الجمعة" 15 نوفمبر 2019، سجل 754 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18
أما سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، اليوم "الجمعة" الموافق 15 نوفمبر 2019، بلغ 566 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14
أما عن سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم "الجمعة" 15 - 11 - 2019، فقد سجل 440 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي
أما عن سعر الذهب العالمي، اليوم "الجمعة" الموافق 15 نوفمبر 2019، فقد سجل 23,458 جنيهًا للأوقية.

سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم "الجمعة" الموافق 15 نوفمبر 2019، 5,280 جنيها.

أسعار الذهب بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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