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رياضة

ماذا يفعل فايلر في التتش خلف الستائر المغلقة؟

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:53 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أثار قرار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رينيه فايلر بتغطية ملعب استاد التتش من جميع الجهات حالة من الاستياء داخل قطاعات كبيرة وعلي رأسها أعضاء الجمعية العمومية التي كانت تحرص على متابعة التدريبات داخل القلعة الحمراء، ولم يتوقف المدرب الجديد كثيرًا أمام حالة الرفض وأصر علي إكمال مشروع حتى تم الانتهاء منه خلال فترة معسكر الإمارات، وخلال رده علي إدارة النادي قال فايلر.. أن ما يحدث في التتش غير موجود في أي مكان بالعالم.. كيف يحفظ لاعبيه فكره التدريبي علنًا وبهذا الشكل".

وقالت مصادر إن المدير الفني يركز الأيام الحالية على تحفيظ لاعبيه على أكثر من طريقة لتنويع الخطط الفنية خلال المواجهة الواحدة بهدف إرباك المنافسين التي تعتمد في الأساس علي مواجهة الأهلي بطريقة دفاعية بحتة والاعتماد علي الهجمات المرتدة، ورغم أن الفريق يفقد العناصر الأساسية بسبب انضمامها للمنتخبات الوطنية سواء الأول أو الأوليمبي بجانب علي معلول مع منتخب تونس واليو ديانج مع مالي ، ولكن فايلر يلجأ لطريقة اكتشاف لاعبين آخرين يكونوا في نفس مستوى المجموعة الأساسية.

وشهدت الفترة الماضية تركيز المدير الفني علي طريقة الوصول إلى المرمي بأقل عدد تمريرات ممكنة لعدم منحه الفرصه في تنظيم صفوفه بجانب استرداد الكرة في أقل مدة زمنية ممكنة وهي تتمثل في الضغط العالمي من منطقة جزاء المنافس، وأبدي فايلر إعجابه بعربي بدر لاعب وسط فريق الشباب الذي يتدرب معه حاليًا وكذلك إتفاع مستوي جونيور أجايي ووليد أزارو بصورة لافتة للنظر.
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