شاهد | جنا عمرو دياب تستعرض إطلالتها بصحبة صديقتها

نشرت جنا عمرو دياب، مقطع فيديو لها هى وصديقتها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت جنا عمرو دياب بإطلالة بفستان أسود فوق الركبة ونسقت معه شراب شفاف أسود، وأبرزت إطلالة جنا عمرو دياب جمالها ولون بشرتها البرونزية المميزة.



وحرصت جنا عمرو دياب، على تسريحة شعر منسدلة على كتفيها بطريقة مميزة وأنيقة للغاية ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة الذى أرتكز على أحمر الشفاه وأيلينر العيون بإطلالة طبيعية ورقيقة.



واحتفل عمرو دياب مؤخرا بعيد ميلاده بحضور الفنانة ياسمين رئيس، والمنتج تامر مرسي، والمطرب خالد سليم، والفنان عمرو يوسف، وزوجته الفنانة كندة علوش، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي.



وطرح الهضبة من ألبومه الأخير :"أنا غير" خمس أغنيات فقط، وهي" أنا غير، وبحبه، ويوم تلات، وتحيرك، ومتغير"، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم الذي يحمل عنوان "أنا غير" خلال الفترة القادمة.