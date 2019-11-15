المسار الصحيح.. وائل جمعة يوجه رسالة لـ منتخب مصر قبل مواجهة جزر القمر

وجه وائل جمعة نجم الأهلي السابق رسالة إلى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر واللاعبيين، قبل مواجهة جزر القمر، الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية، من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.



وكان منتخب مصر سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1، أمام كينيا في افتتاح مبارياته بتصفيات الكان.



وكتب وائل جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" مباراه سيئة لمنتخبنا على جميع المستويات ...المنتخب يفتقد الروح والثقة".



وأضاف وائل جمعة:" المدرب واللاعبين مطالبون برده فعل قبل فوات الأوان والعودة للمسار الصحيح".