اخرسي يا شيرين يشعل تويتر.. ومغردون: ليه ماسمعتيش كلام اللي اتجوزتيهم

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #اخرسي_ياشيرين بالسعودية بعد تصريحاتها الأخيرة فى حفلها بالرياض قائلة: "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا، يبقى نسمع كلامه أحسن".



وجاءت التغريدات كالتالى : _



وقال أحد المواطنين السعوديين: "مهما بلغ حب شيرين بقلبي ماتصل أن ناخذ كلامه وعلى فكره نستغني عن الرجل مثل أي شيء عادي".



وتابع آخر: "والله حياتي ماتوقف علشان رجل".



وأضاف آخر: "وليه ماسمعتي كلام اللي اتجوزتهم وما استغنيتي عنهم ؟ #اخرسي_ياشيرين".