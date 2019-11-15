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فن

اخرسي يا شيرين يشعل تويتر.. ومغردون: ليه ماسمعتيش كلام اللي اتجوزتيهم

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 04:17 م
صدى البلد
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منار نور
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #اخرسي_ياشيرين بالسعودية بعد تصريحاتها الأخيرة فى حفلها بالرياض قائلة: "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا، يبقى نسمع كلامه أحسن".

وجاءت التغريدات كالتالى : _

وقال أحد المواطنين السعوديين: "مهما بلغ حب شيرين بقلبي ماتصل أن ناخذ كلامه وعلى فكره نستغني عن الرجل مثل أي شيء عادي".

وتابع آخر: "والله حياتي ماتوقف علشان رجل".

وأضاف آخر: "وليه ماسمعتي كلام اللي اتجوزتهم وما استغنيتي عنهم ؟ #اخرسي_ياشيرين".
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