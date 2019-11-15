ابحثوا عن بديل.. نجم منتخب مصر السابق يهاجم حسام البدري

فتح محمد اليماني، نجم منتخب مصر السابق، النار على حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وذلك عقب تعادل الفراعنة امام منتخب كينيا.



وتعادل منتخب مصر مع نظيره الكيني بهدف لكل منهما بالمباراة التي جمعتهما باستاد الجيش ببرج العرب في إطار أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.



وقال اليماني في تصريحات تلفزيونية اليوم الجمعة: إن البدري لم يكن الاختيار الأفضل لمنتخب مصر منذ البداية، مشيرًا إلى أنه ابتعد عن مجال التدريب للعمل في الجانب الإداري مع نادي بيراميدز لأكثر من سنة كاملة، في حين أن هناك من هم أفضل منه ويستحقون تدريب منتخب مصر الأول.



وأضاف هداف كأس العالم للشباب 2001: "كنت أفضل التعاقد مع حسام حسن أو إيهاب جلال أو طلعت يوسف وكلهم من المدربين الكبار الموجودين على الساحة في الوقت الحالي، ولكن متى كانت آخر تجربة تدريبية للبدري؟".



وعن أزمة منتخب مصر، قال اليماني ان الأزمة الحالية في ضرورة التعاقد مع مدير فني جديد أفضل من البدري، مشيرًا إلى أنه لم يقدم الأداء المنتظر من منتخب مصر الأول حتى الآن، ورافضًا في الوقت نفسه دعوات تصعيد المنتخب الأولمبي بدلًا من الأول ليخوض التصفيات.