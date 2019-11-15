ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ابحثوا عن بديل.. نجم منتخب مصر السابق يهاجم حسام البدري

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:47 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
فتح محمد اليماني، نجم منتخب مصر السابق، النار على حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وذلك عقب تعادل الفراعنة امام منتخب كينيا.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الكيني بهدف لكل منهما بالمباراة التي جمعتهما باستاد الجيش ببرج العرب في إطار أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال اليماني في تصريحات تلفزيونية اليوم الجمعة: إن البدري لم يكن الاختيار الأفضل لمنتخب مصر منذ البداية، مشيرًا إلى أنه ابتعد عن مجال التدريب للعمل في الجانب الإداري مع نادي بيراميدز لأكثر من سنة كاملة، في حين أن هناك من هم أفضل منه ويستحقون تدريب منتخب مصر الأول.

وأضاف هداف كأس العالم للشباب 2001: "كنت أفضل التعاقد مع حسام حسن أو إيهاب جلال أو طلعت يوسف وكلهم من المدربين الكبار الموجودين على الساحة في الوقت الحالي، ولكن متى كانت آخر تجربة تدريبية للبدري؟".

وعن أزمة منتخب مصر، قال اليماني ان الأزمة الحالية في ضرورة التعاقد مع مدير فني جديد أفضل من البدري، مشيرًا إلى أنه لم يقدم الأداء المنتظر من منتخب مصر الأول حتى الآن، ورافضًا في الوقت نفسه دعوات تصعيد المنتخب الأولمبي بدلًا من الأول ليخوض التصفيات.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام البدري: قفشة والشحات أفضل من عبدالله السعيد.. فيديو

لا تملك بديلا لـ محمد صلاح.. حازم إمام يوجه رسالة لـ حسام البدري

قبل مواجهة كينيا.. قرار جديد من حسام البدري بشأن بعثة منتخب مصر لجزر القمر

حسام البدري يكشف أسباب التعادل المفاجئ مع كينيا

وائل جمعة يفتح النار على حسام البدري ولاعبي منتخب مصر بعد التعادل مع كينيا

اخبار الرياضة.. علامة كاملة للأوليمبي وتعادل للكبار.. ومدرب الأهلي يتابع كهربا

ترشيحاتنا

الكشف بـ200 جنيه.. ضبط مشعوذ يظهر بالفضائيات ويدير مركزا لعلاج السحر بسوهاج

بالتل الأسود.. ريا أبي راشد تفاجئ متابعيها بإطلالة ناعمة بالإسكندرية

جهاز الزمالك يتواصل مع مصطفى محمد فى المنتخب الأوليمبى لهذا السبب

شاهد.. أجمل فساتين شيرين في حفلاتها الغنائية

الزيارة التي قضت على الأميرة ديانا

شيرين تُقبل يد معجب على المسرح بعد مفاجأته لها .. فيديو

AdvertisementS

أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

صراع شرس بين الأهلى والزمالك لضم نجم المنتخب الأولمبى.. تعرف على التفاصيل

أمي ماتعرفنيش خلف الكواليس.. محمد صلاح يكشف عن هدية من مشجعة عشقتها مكة

بعد استبعاده من منتخب مصر.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد صلاح

ابحثوا عن بديل.. نجم منتخب مصر السابق يهاجم حسام البدري

فرمان جروس.. مندوب أهلي جدة يصل القاهرة لضم محمود علاء من الزمالك

جهاز الزمالك يتواصل مع مصطفى محمد فى المنتخب الأوليمبى لهذا السبب

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين والقناة الناقلة

فحص طبي دقيق لرئيس الأهلي في العاصمة الفرنسية

الإصابات والإدارة الفنية.. عوامل أدت لتعثر منتخب مصر أمام كينيا

اخبار الرياضة | محمود علاء يقترب من اتحاد جدة.. ماذا يفعل فايلر في التتش.. وآخر ظهور لـ محمد صلاح

أحمد جمعة يغادر معسكر منتخب مصر قبل السفر لجزر القمر.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أجمل فساتين شيرين في حفلاتها الغنائية

بـ الأرجواني.. كيت ميدلتون بـ إطلالة خريفية ناعمة لافتتاح دار رعاية للأطفال

لكل عروس.. 10 أفكار لتنسيق المرايا بغرفة النوم