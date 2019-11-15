بينها شهادة الزور.. توجيه 7 تهم لـ روجر ستون المقرب من ترامب

أدين روجر ستون صديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشار حملته الانتخابية لفترة طويلة، بالشهادة الزور في محاكمة تتعلق بالتحقيقات حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكي عام 2016 لصالح ترامب.



ووجهت المحكمة 7 تهم لستون بينها الشهادة الزور أمام الكونجرس والتلاعب وعرقلة التحقيقات، وفقا لشبكة "اي بي سي" الأمريكية.



وتعد شهادة ستون في سبتمبر 2017 أمام لجنة المخابرات في مجلس النواب الأساس لمعظم التهم الواردة في لائحة الاتهام السبعة، والتي تشمل اتهامات بأنه ضلل اللجنة بشأن عدة عناصر رئيسية في التحقيق والضغط على الشهود.



واعتبر ستون أن الاتهامات مبنية على دوافع سياسية، إلا أن هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية اعتبرت أنه ضلل العدالة وعرقل إجراءات التحقيق في مجلس النواب.

