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رياضة

ميسي يفتتح التهديف فى البرازيل على أرض السعودية.. فيديو

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:22 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
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حسن العمدة
أحرز ليونيل ميسي، الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين فى شباك البرازيل من عمر الشوط الأول فى المباراة التي تجمع المنتخبين علي ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وجاء هدف ميسي فى الدقيقة 14 من ركلة جزاء تصدى لها إليسون وترتد له مرة أخرى ليكملها داخل الشباك.

وبدأ منتخب الأرجنتين بالاستحواذ علي وسط الملعب بتمريرات القصيرة بين اللاعبين ثم تراجع دفاعيا أمام سرعات ويليان وجيسوس.

وأهدر جبرايل جيسوس فرصة هدف محقق فى الدقيقة 6 بعد تمريرة من كاسيميرو فيسددها برعونة ليتصدى لها حارس مرمي الأرجنتين بسهولة.

وواصل جيسوس إهدار الفرص وأهدر ركلة جزاء فى الدقيقة 10 بعدما سددها بطريقة غريبة وتتحول إلي ضربة مرمى.

وتعد هذه المباراة الثانية التي تجمع المنتخبين بالمملكة العربية السعودية حيث نجحت المملكة في استضافة المنتخبين في نفس التوقيت العام الماضي على ملعب الجوهرة" بمدينة جدة.

يذكر أن المنتخب البرازيلي لعب 8 لقاءات فى السعودية ما بين الرسمية والودية، لم يتلق فيها أى هزيمة، أما منتخب الأرجنتين فخاض 9 مباريات بلقاء اليوم فى المملكة العربية السعودية، وفاز فى 4 لقاءات وتعادل مرتين وخسر مباراتين.
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