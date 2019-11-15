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رياضة

النصر السعودى يعلن مفاجأة سارة لجماهيره

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 09:00 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن نادي النصر السعودى عن عودة عبد الرزاق حمد الله للإنضمام في تدريبات الفريق يوم الأحد المقبل، بعد الإجازة التي حصل عليها من قبل المدير الفني روي فيتوريا لإنهاء بعض الترتيبات الخاصة.

واستأنف النصر تدريباته خلال فترة التوقف، على ملعب أكاديمية النصر الرياضية؛ بسبب انشغال ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بالزراعة الشتوية.

وشهدت التدريبات حضور رئيس النصر صفوان السويكت، حيث التقى بالمدرب فيتوريا واللاعبين، بحضور مدير الكرة، عايض القحطاني.

وانطلقت تدريبات الفريق اليوم، بتمارين لياقية متنوعة، بدأت بالجري حول الملعب، كما أجرى فيتوريا تدريبات كروية متنوعة، تعتمد على التمريرات البينية والكرات العرضية، فيما اختتم المدرب تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

وواصل عبد الفتاح آدم، برنامجه التأهيلي اللياقي، في انتظار عودته للملاعب بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.
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