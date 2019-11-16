الحب بيحلي | بالأبيض إنجى المقدم تشعل إنستجرام

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورا لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».



وظهرت إنجي في الصور بصحبة أحد أصدقائها وهى ترتدي بنطلون جينز اسكينى ذات لون أزرق الفاتح ونسقت معه توب ابيض عليه جاكيت ذات لون أبيض، و انتلعت في قدميها حذاء ارضى فضي اللون.





وأكملت إنجى المقدم إطلالتها بتسريحة شعر انسيابية، منسدل على الأكتاف، واضعة بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ الذي أبرز إطلالتها.



وعلقت إنجى المقدم على الصورة قائلة: "لقد وقعت في حبه لحظة مشاهدتي لأحد الفيديوهات الخاصة به، لقد عشقت الطريقة التي يتحدث بها من القلب، ومدى إلهامه، ومقدار الطاقة الإيجابية الهائلة التي يقدمها، جميعهم جعلتني أدمن مشاهدة فيديوهاته وهذا ما جعلني أتبعه على الفور وأصبح من أشد معجبينه. وعندما التقيت به أخيرًا أدركت أنه لا يختلف حقًا عن ما كنت أتوقعه، إنها روح حرة حقيقية وحقيقية جدًا، أنت مصدر إلهام حقيقي وصحيح وكنت في غاية السرور لمقابلتك. شكرا لك على كل شيء، شكرًا لمن منحنا هذه الفرصة، وشكرًا لكم على كل جهودكم لديكم الآن دعمي الكامل".



يذكر أن آخر أعمال إنجي المقدم مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا ومى عمر ومحمد ممدوح وهادى الجيار وكريم عفيفى وسلوى عثمان، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى.