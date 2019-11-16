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تكنولوجيا

واتساب يعد لميزتين مبهرتين.. لا مضايقة بعد اليوم

السبت 16/نوفمبر/2019 - 12:06 م
صدى البلد
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نهى حمدي
يسعى تطبيق المراسلات العالمي "واتساب" Whatsapp إلى خلق منصة اجتماعية لا يشعر فيها المستخدم بالضجر بسبب المضايقات، ومن أجل ذلك يتجه التطبيق إلى طرح ميزتين جديدتين لمنع المضايقات.

والميزتان الجديدتان هما ميزة تنويه عن جهة الاتصال المحظورة Blocked Contact Notice، وميزة جمع جهات الاتصال المحظورة داخل مجموعة Grouped Blocked Contact، بحسب ما نشر موقع "mspoweruser" التقني.

وبمجرد تمكين ميزة جهة الاتصال المحظورة تظهر فقاعة، داخلها رسالة محتواها "لقد حظرت جهة الاتصال هذه، انقر لإلغاء القفل"، وسيتم عرضه في نافذة الدردشة.

وبالمثل، سيتم أيضًا عرض فقاعة بمجرد إلغاء حظر جهات الاتصال على الواتساب سيؤدي ذلك إلى تسهيل إلغاء حظر جهة اتصال على الواتساب لاحظ أنه لن يكون بإمكانك سوى مشاهدة هذا الإشعار، مما يعني أن جهات الاتصال التي قمت بحظرها لن ترى رسائل مماثلة في نافذة الدردشة.

ميزة أخرى جديدة تعمل عليها WhatsApp حاليًا تسمى Grouped Blocked Contact، تقوم هذه الميزة بجمع تلقائيًا قائمة جهات الاتصال المحظورة. يتعرف WhatsApp على جهات الاتصال التي تعتبر جهات اتصال تجارية وأي منها ليست كذلك، وبناءً على ذلك، سيتم تصنيف جهات الاتصال المحظورة إلى قسمين: أحدهما لجهات اتصال الأعمال والآخر مخصص لجميع جهات الاتصال بخلاف جهات اتصال الأعمال.

هاتان الميزتان الجديدتان قيد التطوير حاليًا، مما يعني أنه قد تضطر إلى الانتظار بعض الوقت لاختبار هذه الميزات الجديدة.
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