أحدث كذبة لإعلام الشر.. إنشاء أسوار بـ ارتفاع 7 أمتار حول العاصمة الإدارية .. فيديو

نفى العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، شائعة إنشاء أسوار بارتفاع 7 أمتار حول العاصمة.





وأضاف خالد الحسيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الدولة المصرية تواجه إعلام مغرض إقليمي ودولي، ومشروع العاصمة الإدارية يواجه شائعات بداية من التشكيك في وجوده من عدمه.





وتابع خالد الحسيني: "إزاي هنعمل أسوار حول 170 ألف فدان مساحة العاصمة الإدارية وهذا أمر غير معقول على الإطلاق والـ 170 ألف فدان 700 كيلومتر مربع وتعتبر مساحة دولة بأكملها".





وأكمل خالد الحسيني: "مشروع العاصمة الإدارية قائم ومستمر والمشروع لم يحمل الدولة المصرية مليما واحدا ولا يوجد سجن داخل العاصمة أو معبد يهودي داخله".



