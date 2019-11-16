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توك شو

أحدث كذبة لإعلام الشر.. إنشاء أسوار بـ ارتفاع 7 أمتار حول العاصمة الإدارية .. فيديو

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:23 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
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هاني حسين
نفى العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، شائعة إنشاء أسوار بارتفاع 7 أمتار حول العاصمة.

وأضاف خالد الحسيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الدولة المصرية تواجه إعلام مغرض إقليمي ودولي، ومشروع العاصمة الإدارية يواجه شائعات بداية من التشكيك في وجوده من عدمه.

وتابع خالد الحسيني: "إزاي هنعمل أسوار حول 170 ألف فدان مساحة العاصمة الإدارية وهذا أمر غير معقول على الإطلاق والـ 170 ألف فدان 700 كيلومتر مربع وتعتبر مساحة دولة بأكملها".

وأكمل خالد الحسيني: "مشروع العاصمة الإدارية قائم ومستمر والمشروع لم يحمل الدولة المصرية مليما واحدا ولا يوجد سجن داخل العاصمة أو معبد يهودي داخله".

ولفت خالد الحسيني: "عملية الإنشاءات في أطول برج في أفريقيا بدأت بالفعل، ووزارة الإسكان تنفذه بشكل استثماري، وسيكون به مقار لشركات عالمية وسيتم الانتهاء من الأبراج في عام 2021 -2022".
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