أحدث كذبة لإعلام الشر.. إنشاء أسوار بـ ارتفاع 7 أمتار حول العاصمة الإدارية .. فيديو

نفى العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، شائعة إنشاء أسوار بارتفاع 7 أمتار حول العاصمة.
وأضاف خالد الحسيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الدولة المصرية تواجه إعلام مغرض إقليمي ودولي، ومشروع العاصمة الإدارية يواجه شائعات بداية من التشكيك في وجوده من عدمه.
وتابع خالد الحسيني: "إزاي هنعمل أسوار حول 170 ألف فدان مساحة العاصمة الإدارية وهذا أمر غير معقول على الإطلاق والـ 170 ألف فدان 700 كيلومتر مربع وتعتبر مساحة دولة بأكملها".
وأكمل خالد الحسيني: "مشروع العاصمة الإدارية قائم ومستمر والمشروع لم يحمل الدولة المصرية مليما واحدا ولا يوجد سجن داخل العاصمة أو معبد يهودي داخله".
ولفت خالد الحسيني: "عملية الإنشاءات في أطول برج في أفريقيا بدأت بالفعل، ووزارة الإسكان تنفذه بشكل استثماري، وسيكون به مقار لشركات عالمية وسيتم الانتهاء من الأبراج في عام 2021 -2022".