قوات الأمن تتحرك.. وزير الداخلية الإيراني يهدد المتظاهرين

نقلت وسائل إعلامية عن وزير الداخلية الايراني قوله قوات الأمن تمارس ضبط النفس حتى الآن لكنها ستتحرك لأن استعادة الهدوء لها الأولية.



وحذر الوزير الايراني عبد الرضا رحماني، المحتجين مؤكدا أن قوات الأمن تمارس ضبط النفس حتى الآ، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".



وهدد الوزير قوات الأمن ستتحرك لأن استعادة الهدوء أولوية.



وتصاعدت حدة احتجاجات اندلعت منذ الجمعة في إيران ضد قرار حكومي بمضاعفة أسعار البنزين، وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 12 متظاهرا في مختلف المدن.



وتحولت بعض مناطق العاصمة طهران إلى ساحة معارك بين قوات الامن والمتظاهرين، وفي مشهد نادر على المجتمع الإيراني، أحرق محتجون صور المرشد الأعلى علي خامنئي في إسلام شهر جنوب طهران، بالاضافة إلى قيامهم بحرق مركز للأمن ومحطة للوقود.