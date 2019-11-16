ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قوات الأمن تتحرك.. وزير الداخلية الإيراني يهدد المتظاهرين

السبت 16/نوفمبر/2019 - 11:41 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
نقلت وسائل إعلامية عن وزير الداخلية الايراني قوله قوات الأمن تمارس ضبط النفس حتى الآن لكنها ستتحرك لأن استعادة الهدوء لها الأولية.

وحذر الوزير الايراني عبد الرضا رحماني، المحتجين مؤكدا أن قوات الأمن تمارس ضبط النفس حتى الآ، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

وهدد الوزير قوات الأمن ستتحرك لأن استعادة الهدوء أولوية.

وتصاعدت حدة احتجاجات اندلعت منذ الجمعة في إيران ضد قرار حكومي بمضاعفة أسعار البنزين، وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 12 متظاهرا في مختلف المدن.

وتحولت بعض مناطق العاصمة طهران إلى ساحة معارك بين قوات الامن والمتظاهرين، وفي مشهد نادر على المجتمع الإيراني، أحرق محتجون صور المرشد الأعلى علي خامنئي في إسلام شهر جنوب طهران، بالاضافة إلى قيامهم بحرق مركز للأمن ومحطة للوقود.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصاعد حدة الاحتجاجات في العراق.. قتيلان وعشرات المصابين في بغداد.. السيطرة على حريق المطعم التركي.. والسيستاني يدعم المتظاهرين وينتقد الفساد

مظاهرات في إيران تطالب برحيل روحاني.. فيديو

ردوا بإحراق بنوك ومحطات وقود.. الأمن يطلق الرصاص على المتظاهرين في إيران

متظاهرون إيرانيون يهتفون في وجه قوات الأمن بـ الأحواز

إيران.. إضرام النار بمكتب مسئول حكومي في طهران.. فيديو

الموت لـ خامنئي.. هتاف مظاهرة إيرانية يهز قلب طهران.. فيديو

ترشيحاتنا

زوجة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد توأمها كنزى وعبد الله.. صور

اخبار الرياضة.. إصابة أكرم توفيق.. إعادة مباراة سيراميكا والزرقا.. رضا عبد العال مديرًا فنيًا لبلدية المحلة

عامل يدفع امرأة حامل بقوة خارج مطعمه بسبب ذبابة.. فيديو

بسبب محمد صلاح وساديو ماني.. لاعب ليفربول يعلن رغبته في الرحيل عن الريدز

بعد هاشتاج #اخرسي_ياشيرين.. حقيقة غياب شيرين عبدالوهاب عن الغناء .. فيديو

لضمان عدم انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد.. مدافع ليفربول السابق يقدم نصيحة لـ كلوب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشراشيب والذهبى.. أحلام تألق بفستان طويل فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

مين الاجمل .. حلا شيحة ودرة يخطفان الأنظار فى عيد ميلاد خالد سليم.. صور

مين أحلى .. ملك وليلى أحمد زاهر بفساتين جذابة فى إحدى المناسبات.. صور