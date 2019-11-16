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رياضة

أخبار النادي الأهلي | فايلر يجتمع مع طبيب الفريق .. ويدرس الجونة بالفيديو .. وموعد سفر البعثة لتونس

السبت 16/نوفمبر/2019 - 11:42 م
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 16 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

فايلر يركز على تدريبات الكرة في مران الأهلي
عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدريباته عصر اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس ضمن برنامج الإعداد في المرحلة الثانية التي انطلقت عقب العودة من الإمارات ونهاية المعسكر الذي استمر لمدة أسبوع.
حراس الأهلي يؤدون تدريبات منفردة خلال المران الجماعي
خاض شريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد طارق سليمان، ثلاثي حراسة المرمى بالأهلي تدريبات منفردة اليوم وذلك على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة.

استعدادًا لـ الجونة والنجم الساحلي.. فايلر يجتمع مع طبيب الأهلي لـ الاطمئنان على المصابين
عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، وطارق عبدالعزيز اخصائي التأهيل بالنادي، وذلك على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم.

فايلر يدرس الجونة بالفيديو
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على عقد عدة جلسات مع جهازه المعاون؛ لدراسة فريق الجونة؛ استعدادا لمواجهته يوم 25 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الجونة
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

26 نوفمبر.. فريق الأهلي يتوجه إلى تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي
تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري إلى تونس يوم 26 نوفمبر الجاري؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من الشهر ذاته في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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