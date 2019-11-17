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أخبار العالم

خامنئي للشعب الإيراني: يجب أن تتفاءلوا بارتفاع أسعار البنزين

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:04 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال المرشد الإيراني علي خامنئي، في أول تعليق له على اندلاع مظاهرات في عموم البلاد، على إثر قرار الحكومة برفع أسعار الوقود لأكثر من 3 أضعاف سعره، إن الشعب عليه أن يتفاءل بارتفاع أسعار البنزين.

وكتب خامنئي عبر حسابه على موقع "تويتر" المحظور في إيران، إنه عندما تتفق السلطات الثلاث على شئ ما، فإنه يتعين على المرء أن ينظر إليه بعين التفاؤل.

وأكد أنه ليس على دراية بتلك القضية، وأن آراء الخبراء مختلفة، بعضهم رأى أن القرار ضروري والبعض الآخر رأى أنه ضار.

وتابع: "قلت إنني لست خبيرا، لكن إذا قرر قادة السلطات الثلاث بدعم من الخبراء، فأنني أؤيده".

وبحسب ما ذكره بيان الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية، فإن سعر لتر البنزين العادي المدعوم أصبح 1500 تومان للتر، والعادي غير المدعوم 3000 تومان للتر، والسوبر 3500 تومان للتر.

وكان سعر البنزين العادي غير المدعوم 1000 تومان قبل الزيادة، أي أو الزيادة المقررة جاءت بنسبة 200%.

ومع القرار الجديد واندلاع التظاهرات، ارتفع سعر الدولار ليصل يوم السبت، إلى 12050 تومان، أي أن قيمة الدولار الواحد ارتفعت بواقع 650 تومانا، بحسب الأسعار الرسمية خلال الأشهر الـ3 الماضية.
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