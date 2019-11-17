فقرة خاصة للتدريب على العرضيات والتصويب على المرمى في مران الأهلي



اشتمل مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، فيما خصص رينيه فايلر المدير الفني فقرة مطولة في المران للتوصيب على المرمى والكرات العرضية، ضمن البرنامج التدريبي الذي يخوضه الفريق خلال المرحلة الثانية من فترة الاعداد والتي تشتمل على إقامة تجربة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الاتصالات.





واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهتي الجونة في الدوري والنجم الساحلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا.