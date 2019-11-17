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أخبار العالم

الخارجية الروسية: موسكو لم تنف احتمال إعادة السفن المتورطة باستفزازات كيرش إلى كييف

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:40 م
صدى البلد
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ا ش ا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن موسكو لم تنف من قبل أنها ستعيد السفن الأوكرانية التي شاركت في استفزازات مضيق كيرش إلى كييف.

وقالت الخارجية ـ عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك ، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية ـ "لم ننف إطلاقا احتمال أن نعيد إلى كييف السفن التي شاركت في استفزازات مضيق كيرش التي دبرتها القيادة الأوكرانية السابقة في 2018".
وذكرت الوزارة أنها أبلغت السفارة الأوكرانية في موسكو، في يونيو ، بشأن "الفرص المتاحة لكييف وفق القانون الروسي لإطلاق سراح البحارة والسفن".

وكانت سفن "بيرديانسك" ، "نيكوبول" و "ياني كابو" التابعة للبحرية الأوكرانية ، قد عبرت، في نوفمبر من العام الماضي، الحدود البحرية الدولية لروسيا ، في مسيرها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش ، ودخلت منطقة المياه ، المغلقة مؤقتا ،ً في المياه الإقليمية الروسية، ولم تستجب هذه السفن إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية المرافقة لها بالتوقف على الفور، ما دفع أسطول البحر الأسود الروسي الى احتجازها.

واعتبرت موسكو حادث مضيق كيرتش استفزازا واضحا دبرته السلطات الأوكرانية.
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