رافق 8 فتيات ليل | زوجة مخدوعة تكتشف خيانة زوجها عبر رسالة بـ هاتفه

كشفت زوجة مخدوعة خيانة زوجها بالصدفة البحتة وذلك أثناء استخدامها هاتفه، لتتفاجأ برسالة مرسلة عبر فتاة ليل تسأل زوجها المخداع عما إذا كان يريد ان يقابلها لقضاء وقت ممتع معها ام لا.



لم ينتاب الزوجة المخدوعة إي ردة فعل بعد رؤيتها للرسالة التي فضحت زوجها الخائن، حيث وقفت في صمت لتشعر بأن العالم ينهار من حولها.



وتقول الزوج عبر صحيفة " ذا صن" البريطانية أنها متزوجة منذ 25 عامًا وشهدت فترة زوجها حالة من الإضطرابات، حيث انفصلت عنه منذ 15 عامًا تقريبًا عندما اكتشفت أنه يواعد فتيات الليل، حيث كان عمر اطفلهما وحينها تتراوح ما بين ست سنوات و8 سنوات، ولم تستطع الزوجة وقتها ان تدير الحياة بمفردها، لتعود له مجددًا وتتجاوز هذه النزوة.



ومن هنا وعدها زوجها بأنه لن يكون غبيًا مرة أخرى ، ليقررا الاستمرار في زواجهما، ولكن عندما رأت الزوجة الرسالة المشبوة عبر هاتف زوجها استرجعت كل الذكريات المؤلمة التي تعرضت لها بسبب خيانته الأولى لها.



وقامت الزوجة بمواجهة زوجها وسألته عن السيدة التي اتصلت به إلا انه رفض ان يجيبها او يخبرها، ليدفعها هذا الأمر إلى الاتصال بالرقم الذي أرسل الرسالة لتجيب امرأة ذات لغة اجنبيها عليها، وتتحدث مع الزوجة على أساس انه الزوج الخائن وتبلغها بأنها عادت إلى المدينة وتود ترتيب لقاء فيما بينها.



وفي النهاية اعترف الزوج بعد مواجهته وأخبر زوجته بأنه كان يرافق واحدة من فتيات الليل، ليقر بعد ذلك بأنه رافق 8 فتيات ليل التقى بهم في فندق قريب من مكان عمله .



وللتهرب من خيانته ألقى الزوج باللوم على زوجته وأرجع سبب خيانته لها بأنه لم يمارس حقه الشرعي معها بشكل كبير ليشبع رغبته.



وحاول الزوج أن يعتذر إليها و يؤكد على مدى حبه لها، لكنها لم تكن تتحمل بأن يكون بالقرب منه.



وأوضحت الزوجة بأن زوجها يناهز من العمر 51 عاما ويرافق فتيات في العشرين من عمرها، وهذا الأمر اشعرها بالاشمئزاز ، حيث يحاول تبرير أفعاله بأن الأمر لا يوجد به اي خيانة لكونه لم يحب تلك الفتيات وكان يدفع لهم مقابل خدمة يتلقاها منهم .



وقالت الزوجة المحطمة في رسالتها للصحيفة البريطانية بأنها تشعر بالغباء والدمار والإذلال، حيث اصبح عمرها 49 وتشعر أنها عالقة ، ولا تعلم ماذا كانت لا تزال تحب زوجها لم لا ، معترفة بأنها لا تكره ايضًا، وانها متخوفة من ان تلقى 25 عامًا من عمرها هباءً بسبب نزوات يخوضها زوجها.