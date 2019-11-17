مصدر أمني يفجر مفاجأة عن شقة هيثم أحمد زكي

كشف مصدر أمني عن عدم مطالبة أية من ورثة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي باستلام شقته كميراث لهم.



وأشار المصدر إلى أن الشقة مسرح وفاة الفنان بكومبوند بيفرلي هيلز مازالت تحت تحفظ النيابة العامة وعقب تغيير رجال مباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثان "كالون" الشقة تم الاحتفاظ بالمفتاح في عهدة قسم الشرطة لحين صدور أمر من النيابة العامة بتسليمها لأحد الورثة.



وقال المصدر أن قسم الشرطة لم يتسلم حتى الآن أية أوامر من النيابة العامة بتسليم الشقة لأي شخص.



وانتشرت خلال الفترة الاخيرة شائعات كثيرة حول ميراث الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وادعى البعض وجود صراع بين أسرته على ميراثه في حين ادعى البعض الآخر وجود وصية من الفنان الشاب الراحل تتعلق بالميراث.



ونفى مصدر مقرب من الأسرة وجود أي نزاع بينهم على ميراث هيثم أحمد زكى، نافيا قيام عماته باقتحام شقته في بيفرلي هيلز، والاستيلاء عليها،



ونفى المصدر وجود أي وصية منه تفيد بتبرعه بكل ثروته لدار أيتام، كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وهو الأمر الذى نفاه أيضا مصدر من نقابة المهن التمثيلية.



وأكد المصدران أن كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح، وليس هناك أى نزاعات بين عائلة هيثم أحمد زكي على ميراث الفنان الراحل.

