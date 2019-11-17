ملابس شتوية.. زوجة تامر حسني تبهر متابعيها بإطلالة من إيطاليا.. شاهد

شاركت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة جديدة لها خلال رحلتها إلى إيطاليا.



وظهرت زوجة تامر حسنى فى الصورة بإطلالة شتوية باللون الأسود، حيث ارتدت بنطلون مع بلوزة ونسقت معهما جاكيت من نفس اللون، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض، فيما ارتدت حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأسود أيضا، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة تامر حسنى على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.





