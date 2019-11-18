انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لمحكمات كرة القدم النسائية

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الاولي لمحكمات كرة القدم النسائية برعاية واشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم ولجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم.



وانطلقت فعاليات الدورة منذ أمس الأحد على أن تستمر حتي يوم الخميس المقبل ذلك بحضور الزيمبابوي فيليكس المحاضر الدولي من الفيفا واتاناس المحاضر الدولي من الاتحاد الافريقي وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة و مجدي رزق المحاضر الدولي والمسئول عن محكمات الكرة النسائية وذلك بحضور 30 محكمة ما بين حكمة ساحة وحكمة مساعد.



ويحاضر في الدور التدريبية سيد مراد وأحمد أبو العلا ومحمد أبو خاطر معدا اللياقة البدنية.



وتم اقامة اختبار للمحكمات للوقوف علي مستواهم الفني والبدني كما تم اقامة محاضرة نظرية تضمنت شرح مفصل لبعض المواقف التحكيمة والتعديلات الجديدة في قانون اللعبة وكيفية اتخاذ القرارات في الوقت المناسب والتعامل مع اللاعبين.



من جانبه اكد اتاناس انه سعيد بالتواجد في مصر وسعيد اكتر بوجود عدد كبير من المحكمات في بلد مثل مصر هي الاكبر في افريقيا وقال ان مصر تمتلك اكبر عدد من المحكمات في الشرق الاوسط وانه اجتهاد كبير من المحكمات ومن اللجنة الرئيسية للحكام



واضاف اتاناس ان وجود جمال الغندور الحكم الدولي كبير سابق كمسئول عن التحكيم في نصر هو شئ جيد حيث يمتلك فكر لتطوير منظومة التحكيم



فيما قال فيليكس انه هذه الدورة هدفها اكتساب المحكمات المهارات الخاصة بالتحكيم مشيرا الي ان مستوي المحكمات في مصر يؤهلهن للمشاركة في اكبر البطولات الدولية



وابدي سعادته باهتمام اتحاد الكرة.بمحكمات الكرة النسائية خاصة في وجود مجدي رزق محاضر دولي مخصص لمحكمات الكرة النسائية



كما اشاد بمني عطا الله وقال انها كانت ضمن الحكام الدوليين لمدة 15 سنه قائمة دولية وأثبتت وجودها علي مستوي دولي

ويتمني ان يري محكمات مصريات في البطولات الدولية