أول تعليق من راغب علامة عقب الهجوم عليه على السوشيال ميديا

قال الفنان راغب علامة مازحا في إحدى الحفلات، إن الشعب اللبناني يريد شخصا مثل الأمير محمد بن سلمان يضبط الفساد فى لبنان، مضيفا أن نتمنى يحكمنا رجل مثله لكى يحقق لنا الازدهار فى لبنان ويحقق لنا الأمان.



وأضاف راغب علامة فى تصريحات تليفزيونية، ردا على مذيعة التى هاجمته أنه لا يريد أن يدخل فى زواريب السياسة ولكنه يريد شخصا يحكم لبنان يكون قادرا على إخراجها من الأزمة الحالية.



وأوضح راغب علامة، أن هناك هجوما عليه على مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الخاصة والحكومية فى لبنان.



وأكد راغب علامة، أن من دمر لبنان هم الأشخاص الذين مثلوا الزعامة على الشعب أجمع وليس لديهم مسئولية تجاه الشعب بأكملة وأنهم هم أساس الأزمة في لبنان.

