بالزي التقليدي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جزر القمر

تقرر أن يرتدي المنتخب المصري زيه التقليدي في مباراة اليوم الاثنين أمام نظيره منتخب جزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا 2021 القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء.



موعد مباراة منتخب مصر وجزر القمر

ويلتقى فى تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين منتخب الفراعنة الكبار نظيره منتخب جزر القمر على ملعب استاد دي موروني فى إطار الجولة الثانية بتصفيات أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.



يذكر أن منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدرى تعادل إيجابيا مع كينيا 1-1 فى الجولة الأولى التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فيما نجح منتخب جزر القمر فى التغلب على منتخب توجو على ملعبه ووسط جمهوره بنتيجة 1-0.



التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جزر القمر

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمود علاء - أحمد حجازي - عبدالله جمعة

خط الوسط : طارق حامد - عمرو السولية - حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم : محمود عبدالمنعم كهربا