فيديوجراف| عودة الفأر الغزال بعد اختفائه 25 عاما

الفأر الغزال حيوان آسيوي صغير في فيتنام لم يره العلماء منذ أكثر من 25 عامًا، وفق ما اثبتته دراسة نشرت في مجلة "نيتشر إيكولوجي أند إيفولوشن".



منذ أكثر من ربع قرن رأي العلماء هذه الحيوانات وساد لديهم اعتقاد أن هذ النوع من الثدييات تعرض للانقراض بسبب الصيد الجائر له رغم أنه محظور.



ووضع العلماء كاميرات المراقبة في الغابات ليشاهدوا المفاجأة والتي نستعرضها من خلال الفيديوجراف التالي: