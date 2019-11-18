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فن

دينا الشربيني تقدم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:17 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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محمد نبيل وشروق إبراهيم
يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، فعاليات دورته الـ 41، مساء الأربعاء المقبل، بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزي.

الحفل الذي يخرجه هشام فتحي، ويقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يشترك في تقديمه ثلاثة من نجوم الفن المصري، هم خالد الصاوي، ودينا الشربيني، وأحمد داوود.

ويشهد حفل الافتتاح العديد من الفعاليات، أبرزها؛ الاحتفاء بالراحلين من الشخصيات السينمائية التي رحلت خلال العام الجاري، وفي مقدمتهم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان، والذي رحل 12 يوليو الماضي، كما يقام استعراض فني يحتفي من خلاله المهرجان بصناعة السينما.

ويشهد الحفل أيضا، تسليم جائزة فاتن حمامة التقديرية لكل من المخرج البريطاني من أصل أمريكي تيري جليام، والمخرج المصري الكبير شريف عرفة، كما تتسلم أيضا الفنانة منة شلبي، جائزة فاتن حمامة للتميز، ويسلط الحفل الضوء على السينما المكسيكية التي اختارها المهرجان ضيف شرف هذا العام.

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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