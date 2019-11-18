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محافظات

لضمها إلى مسار العائلة المقدسة.. محافظ المنيا يتفقد أعمال صيانة وترميم كنيسة جبل الطير

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:45 م
اللواء قاسم حسين
اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
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ايمن رياض
تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم أعمال الصيانة والترميم والتجديدات والتي تجري بالكنيسة الأثرية بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط، تحت إشراف وزارتي السياحة والآثار، وكان في استقبال المحافظ القمص داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط.

وأوضح المحافظ أن صيانة وترميم الكنيسة الأثرية، تأتي ضمن الأعمال الخاصة بضم كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير لمسار رحلة العائلة المقدسة عقب إدراج الدير ضمن رحلة الحج الدينية العالمية بمصر، بعد موافقة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، لتكون بذلك الكنيسة مزارًا سياحيًا يقصده الملايين على مدار العام ليس فقط على المستوى المحلى بل من جميع أنحاء العالم.

وتشمل الأعمال التي تنفذها مطرانية سمالوط إنشاء فندق العائلة المقدسة، بطاقة تصل 44 غرفة، حيث يتكون من (كافتيريا – مطعم- غرف إقامة ) وذلك لاستقبال زوار الكنيسة.

كما شملت الأعمال أيضًا فك وتركيب البازلت بعرض واحد متر في الاتجاهات الأربعة للكنيسة على أن يتم رد الشيء لأصله من خلال التنسيق الكامل مع المطرانية.
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